Міністри оборони країн НАТО мають різні погляди на ситуацію у Сирії – Столтенберг

08:45 25.10.2019   Турция

Міністри оборони країн НАТО, які розпочали сьогодні зустрічі в Брюсселі, мають різні погляди щодо шляхів врегулювання в Сирії, але єдині щодо необхідності продовження спільних зусиль, спрямованих проти спільного ворога – Ісламської держави.

Про це у четвер під час пресконференції в штаб-квартирі Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

"Міністри оборони країн НАТО обговорили сьогодні широке коло різних питань, включаючи ситуацію на північному сході Сирії. Серед союзників існують різні погляди щодо цього. Ми мали щиру та відкриту розмову, але зосередили увагу на шляху вперед. Протягом минулого тижня ми бачили суттєве зниження насильства, і погодилися на основі цього будувати прогрес у пошуку політичного рішення для конфлікту в Сирії. Ми також повною мірою підтримуємо зусилля ООН у пошуку мирного рішення", - зазначив Столтенберг.

Він наголосив також, що міністри погодилися продовжувати виконання зобов’язань в рамках спільних операцій та місій НАТО у цьому регіоні.

"Ми погодилися продовжувати спільні зусилля у діях проти спільного ворога – ІДІЛ. Тренувальна місія НАТО в Іраку допомагає забезпечити, щоб ІДІЛ не повернувся. Наша місія в Афганістані запобігає перетворенню цієї країни у безпечний притулок для міжнародних терористів. Всі наші місії та операції, від західних Балкан до Близького Сходу відіграють кочову роль у нашій колективній безпеці", - наголосив керівник НАТО.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 6 жовтня вирішив вивести американські війська з північної Сирії і припинити військову допомогу курдам.

Після цього Туреччина 9 жовтня розпочала масштабний наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Туреччину закликали зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії.



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