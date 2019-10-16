Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша, апеляція на вирок якого розглядається в суді.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Прокуратури АРК у Telegram.

«Сьогодні, 24 жовтня 2019 року, Київський апеляційний суд відмовив стороні захисту колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша в зміні запобіжного заходу, залишивши обвинуваченого під домашнім арештом», - йдеться в повідомленні.

Також, прокуратура нагадала, що 19 листопада 2018 року Дніпровський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі за державну зраду колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша.

Тому сторона захисту подала апеляційну скаргу на вказаний вирок. Судовий розгляд триває.

Нагадаємо, 3 листопада правоохоронці затримали в Києві колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука, якого розшукували за державну зраду.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.