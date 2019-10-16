Суд залишив під домашнім арештом ексдепутата парламенту АР Крим
|08:30 25.10.2019
|Крым
Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша, апеляція на вирок якого розглядається в суді.
Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Прокуратури АРК у Telegram.
«Сьогодні, 24 жовтня 2019 року, Київський апеляційний суд відмовив стороні захисту колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша в зміні запобіжного заходу, залишивши обвинуваченого під домашнім арештом», - йдеться в повідомленні.
Також, прокуратура нагадала, що 19 листопада 2018 року Дніпровський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі за державну зраду колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша.
Тому сторона захисту подала апеляційну скаргу на вказаний вирок. Судовий розгляд триває.
Нагадаємо, 3 листопада правоохоронці затримали в Києві колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука, якого розшукували за державну зраду.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.
Ще на цю тему:
В Крыму без медвытрезвителя нельзя – крымские эксперты-оккупанты
Україна здобула важливу перемогу над РФ щодо кримських активів
Распорядительная дирекция имущества Крыма забрала у "Артека" три старых катера / Фото
Адмінмежу з анексованим Кримом з початку 2019 перетнули понад 2 млн осіб. Найбільше - у літні місяці
Поставки лимонов, гранатов и оливкового масла из Сирии в оккупированный Крым планируются в октябре
Оккупированный Крым выставит на продажу феодосийскую нефтебазу
Оккупированный ФСМЗ выбран единственным подрядчиком по ремонту дизельных двигателей для ЧФ РФ
У КТРЦ повідомили про чотирьох жертв і одного зниклого безвісти у Криму за дев’ять місяців цього року