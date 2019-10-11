24 жовтня у Києві Кримськотатарський ресурсний центр презентував перекладений на кримськотатарську мову текст Загальної декларації прав людини.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні вперше у світовій історії текст основного правого документа ООН - Загальна декларація прав людини - переведений на кримськотатарську мову, після чого будуть проведені процедури для того, щоб цей документ було зареєстровано в ООН кримськотатарською мовою", - сказав керівник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

За його словами, реєстрація перекладеної на кримськотатарську мову декларації прав людини буде демонструвати "суб'єктність кримськотатарського народу".

Як зазначив Барієв, символічним є те, що 2019 рік було оголошено ООН роком мов корінних народів світу, у зв'язку з чим, Кримськотатарський ресурсний центр приєднався до акції ООН Stand up for human rights (Встаньте за права людини), випустивши ролики, де декламувалися глави основоположного документа ООН кримськотатарською мовою.

Всього за його словами, близько 100 осіб різних національностей зачитали окремі розділи декларації кримськотатарською мовою.

Над перекладом документа працювали кандидат філологічних наук, редактор газети "Крым" Бекір Мамутов, журналіст і публіцист Зера Бекірова, кандидат філологічних наук, викладач Таврійського національного університету Таміла Сеітяг'яєва.