"Кримська" справа на $1,3 мільярда: Ощадбанк виграв у Росії апеляцію

08:01 25.10.2019   Крым


Паризький апеляційний суд 22 жовтня ухвалив рішення на користь Ощадбанку, відхиливши апеляцію Російської Федерації і зобов’язавши її виплатити банку $1,3 млрд за збитки внаслідок анексії Криму.

Про це повідомили у пресслужбі Ощадбанку, передає Укрінформ.

"Ще одна перемога Ощадбанку в міжнародних судових інстанціях. 22 жовтня 2019 року Паризьким апеляційним судом було ухвалено рішення на користь Ощадбанку, яким відхилено спробу Російської Федерації призупинити примусове виконання рішення міжнародного арбітражу від 26 листопада 2018 року на користь Ощадбанку. Згідно з зазначеним рішенням арбітражу було визнано, що Російська Федерація несе відповідальність за збитки, завдані в результаті окупації Автономної Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд оголосив своє рішення за результатами засідання 8 жовтня 2019 року. Основним аргументом Росії було те, що примусове виконання арбітражного рішення в країнах, які меншою мірою захищають державний імунітет, аніж Франція, може спричинити їй шкоду. Росія може понести матеріальні збитки, і її права начебто будуть порушені. Російська Федерація в своїй заяві просила Паризький апеляційний суд призупинити примусове виконання рішення арбітражу, щоб захиститись від будь-яких спроб його примусового виконання за кордоном. Тим самим фактично Росія визнала, що не має наміру виконувати це рішення, зазначили в Ощадбанку.

"За результатами розгляду суддя відхилив заяву Російської Федерації про призупинення примусового виконання рішення арбітражу. Суддя вирішив, що наведені Російською Федерацією аргументи є безпідставними та необґрунтованими", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, у листопаді 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення про стягнення з Росії на користь Ощадбанку $1,3 мільярда. Таким чином міжнародний арбітраж задовольнити вимогу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації.

У Москві заявили, що не визнають ухвалу міжнародного арбітражу за позовом Ощадбанку через нібито відсутність у арбітражу юрисдикції на розгляд такого позову. Мін'юст Росії заявив, що вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення представлення та захисту інтересів РФ у зв'язку з цим рішенням.



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