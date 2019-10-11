У Миколаєві завершились українсько-британські навчання Warrior Watcher – 2019 / Фото

20:30 24.10.2019   Николаев

Warrior Watcher – 2019 відбулися за участю представників Військово-Морських Сил ЗСУ, Повітряних Сил ЗСУ та Збройних сил Великої Британії.

Українські військові у складі підрозділів морської піхоти, морської авіації та Повітряних Сил ЗСУ під керівництвом британських інструкторів ознайомилися з теоретичними основами планування й оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО, пише armyinform.

За словами старшого офіцера групи інструкторів капітана Тома Алана, особливість курсу в тому, що його можна проводити ефективно з обмеженими ресурсами. І за результатами проведених навчань обидві сторони вирішили, що це тільки початок плідної співпраці між країнами. Надалі, якщо буде відповідне рішення, можливі інші тематики та сценарії тренувань із залученням техніки.

Упродовж дев’яти днів навчання його учасники ознайомились з організацією охорони і оборони аеродромів, провели практикуми на базі військового аеродрому на Миколаївщині.

@Принципи організації охорони важливих об’єктів у нас подібні, але підходи до планування різні, — додав учасник навчань підполковник Сергій Калінчук. — Тож уважаю, що ці навчання неабияк корисні. Ми виконуємо схожі завдання у своїх арміях і досвідом слід обмінюватися@.

Нагадаємо: українсько-британські навчання такого типу відбулися вперше.

Фото з сайту armyinform.



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