Україна здобула важливу перемогу над РФ щодо кримських активів

17:51 24.10.2019   Крым

Паризький Апеляційний суд відхилив заяву РФ про призупинення примусового виконання рішення по справі Ощадбанку. 

Згідно з зазначеним рішенням арбітражу було визнано, що Російська Федерація несе відповідальність за збитки, завдані в результаті окупації Автономної Республіки Крим, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби "Ощадбанку".

"22 жовтня 2019 року Паризьким Апеляційним судом було ухвалено рішення на користь Ощадбанку, яким відхилено спробу Російської Федерації призупинити примусове виконання рішення міжнародного арбітражу від 26 листопада 2018 року на користь Ощадбанку. Згідно з зазначеним рішенням арбітражу було визнано, що Російська Федерація несе відповідальність за збитки, завдані в результаті окупації Автономної Республіки Крим", - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, суд оголосив своє рішення за результатами засідання 8 жовтня 2019 року. Основним аргументом Росії було те, що примусове виконання арбітражного рішення в країнах, які меншою мірою захищають державний імунітет, аніж Франція, може спричинити їй шкоду. Росія може понести матеріальні збитки, і її права начебто будуть порушені. Російська Федерація в своїй заяві просила Паризький Апеляційний суд призупинити примусове виконання рішення арбітражу, щоб захиститись від будь-яких спроб його примусового виконання за кордоном. Тим самим фактично Росія визнала, що не має наміру виконувати це рішення.

У банку відзначили, що за результатами розгляду суддя відхилив заяву Російської Федерації про призупинення примусового виконання рішення арбітражу. Суддя вирішив, що наведені Російською Федерацією аргументи є безпідставними та необґрунтованими. Суд наголосив, що вимоги щодо призупинення примусового виконання рішення слід оцінювати виходячи з конкретних фактів справи і, відповідно, посилання на абстрактні чи гіпотетичні підстави, що були наведені Росією, є неприпустимими.

"Апеляційним Судом зазначено, що ризик того, що права Російської Федерації будуть поставлені під загрозу внаслідок спроби примусового виконання судових рішень щодо тих її активів, що користуються імунітетом від примусового виконання, про який в своїй заяві зазначала Російська Федерація, не є достатньою підставою для призупинення примусового виконання. Питання примусового виконання, в тому числі за рахунок активів, які могли б користуватись імунітетом, є справою виключно місцевих судів у кожній окремій юрисдикції. Крім того, суддя зазначив, що ризик звернення стягнення на суверенне майно не може виправдати призупинення виконання арбітражного рішення. Суддя зауважив, що примусове виконання рішення не поставить під загрозу фінансовий стан країни, і що Ощадбанк, який є надійним комерційним банком, не наражає на ризик можливе повернення коштів у разі скасування рішення. Тому суддя відхилив прохання Російської Федерації та зобов’язав її понести частину витрат на провадження", - йдеться у повідомленні.

Наводячи абстрактні та безпідставні аргументи, Росія всіма силами намагається уникнути виконання арбітражного рішення та неналежним чином користується французькою судовою системою, що ще раз доводить, що Росія відмовляється виконувати власні міжнародні зобов’язання зараз чи в майбутньому, додали у банку.

Нагадаємо, Російська Федерація оскаржила рішення паризького арбітражу за позовом українського Ощадбанку, вказавши, що кримське відділення установи “не підпадає під дію договору про захист інвестицій”.



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