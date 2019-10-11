В окупованому Криму "суд" залишив за ґратами фігурантів "алуштинської справи"

19:30 24.10.2019   Крым

В окупованому Криму на засіданні у "справі Хізб ут-Тахрір" (алуштинська група) "суд" проігнорував скаргу захисту "на рішення суду першої інстанції".

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність, пише Укрінформ.

"Судове засідання проходило в закритому режимі. Після надання апеляційних скарг стороною захисту, суд ухвалив рішення залишити в силі рішення суду першої інстанції", - йдеться в повідомленні.

Апеляційну скаргу на рішення Київського районного "суду" Сімферополя про продовження запобіжного заходу стосовно фігурантів алуштинської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Ленура Халілова, Руслана Нагаєва, Руслана Месутова і Ельдара Кантимирова розглядав так званий Верховний суд Криму.

Раніше фігуранти цієї справи перебували на стаціонарній судово-психіатричній експертизі під цілодобовим наглядом у Сімферопольській психіатричній лікарні.

Їх було затримано 10 червня 2019 року після масових обшуків російськими силовиками в будинках кримських татар в Алушті, Білогірську і Сімферополі. Всього було затримано 8 осіб за підозрою в причетності до забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір".



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