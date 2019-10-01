Україна обміняла медійних політв'язнів, але в полоні РФ залишаються сотні українців – Сенцов

18:45 24.10.2019   Крым

Україна витягла з російських катівень всіх медійних політв'язнів, але в полоні Кремля залишаються сотні українців, частина з них утримується на окупованих територіях Донбасу та Криму.

Про це нагадав в інтерв'ю "Новому времени" український режисер, колишній політв'язень Олег Сенцов, пише ZN,UA.

"Ми обміняли всіх медійних політв'язнів, але у нас в російському полоні ще під сотню нікому не відомих людей і щонайменше 227 на Донбасі. Сотні тисяч заручників в Криму", - зазначив режисер.

За словами Сенцова, питання звільнення українських політв'язнів він піднімає під час своїх виступів в Європі, зустрічаючись з європейськими лідерами, активістами та журналістами.

Режисер планує відкрити надполітичну громадську організацію, яка займатиметься правозахисною діяльністю.

"Я вирішив все ж робити свою громадську організацію. Як вона називатиметься, я не знаю, чи буде вона працювати як громадська організація із захисту прав або як організація, пов'язана з творчими проєктами, - теж не знаю. Мені б хотілося поєднати ці два завдання. Головне – це буде не політична організація", - пояснив Сенцов.

Як повідомлялося, 7 вересня відбувся обмін утримуваними особами між Україною і Росією у форматі "35 на 35". РФ повернула до України 24 полонених моряків і 11 політв'язнів: Романа Сущенка, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олексія Сизоновича, Павла Гриба, Едема Бекірова, Євгена Панова й Артура Панова.

Серед тих, кого Україна передала РФ, є як росіяни, так і громадяни України, засуджені за державну зраду, участь у терористичних організаціях і інші злочини. До Москви полетіли, зокрема, головред пропагандистського видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський і колишній командир роти ППО угруповання "ДНР" Володимир Цемах – ключовий фігурант справи MH17.



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