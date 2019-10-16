Тактико-специальные занятия по освобождению заложников, захваченных террористами, прошли в международном детском центре «Артек».

Как сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте "глава" Крыма Сергей Аксенов, там же состоялось внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба оккупированного Россией Крыма, пишет Крыминфрм.

«Большинство принимаемых решений на заседании касались готовности группировки сил и средств по пресечению террористических актов и ликвидации (минимизации) их последствий. В настоящее время отработаны вопросы взаимодействия силовых структур, правоохранительных органов, администрации города Ялты, руководства МДЦ «Артек» по пресечению террористического акта. Проведены эвакуационные мероприятия, оказывается медицинская помощь условно пострадавшим. Условные террористы локализованы», – написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что ситуация в Крыму находится на постоянном контроле оперативного штаба и антитеррористической комиссии.

«Считаю необходимым подчеркнуть организующее значение аппаратов антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Республике Крым в системе сбора, обобщения и оценки поступающих сведений, организации информационного и управленческого взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими структурами в рамках деятельности антитеррористической комиссии и оперативного штаба», – добавил Аксёнов.

Также "глава" Крыма опубликовал фотографии с места проведения тактико-специального занятия. На фотографиях бойцы Росгвардии выполняют задачу по штурму и освобождению захваченного условными террористами автобуса. В мероприятиях приняли участие бойцы ОМОН «Беркут» и подразделения СОБР.