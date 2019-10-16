ЮВО: За летний период российские военные более 550 раз выполняли боевые стрельбы в горах и на побережье Абхазии

21:00 24.10.2019   Абхазия

В Абхазии за летний период обучения на занятиях по боевой подготовке подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) отработали более 550 упражнений с выполнением боевых стрельб.

Показатели также остаются на высоком уровне по сравнению с результатами последних 5-ти лет, пишет пресс-служба Минобороны России.

Всего в летних учебных мероприятиях приняли участие свыше 3 тысяч военнослужащих, было задействовано более 600 единиц военной техники, в их числе бронеавтомобили «Тигр-М».

Занятия по огневой подготовке проводились на различных полигонах: Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Абхазии, а также полигонах в Адыгее, Волгоградской в Астраханской областях.

За 5 месяцев в условиях горно-лесистой и прибрежной местности военнослужащие разнородовых подразделений базы выполняли стрельбы из штатного вооружения, в том числе орудий современных бронетранспортеров БТР-82АМ, танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийских гаубиц Д-30 и 120-мм минометов.

Ведение огня производилось по целям на расстояниях от 50 до 100 тысяч метров, имитирующим строения, авиацию, легкобронированную технику и живую силу противника. Половина огневых занятий прошла в ночное время.



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