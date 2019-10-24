В оккупированном Крыму заброшено 40 федеральных строек
|20:40 24.10.2019
|Крым
Около 40 объектов, строительство которых велось по федеральной целевой программе, заброшено.
Они находятся в стадии готовности от 15 до 90%, сообщил т.н. "глава" Крыма Сергей Аксенов, пишут Новости Крыма.
Со слов Аксенова, в Крыму крайне мало добросовестных фирм, готовых качественно и в срок выполнять работу. Поэтому на конкурсы заявляются не местные фирмы, чья работа в итоге тоже заканчивается провалом.
Большинство подрядчиков по вышеупомянутым 40 объектам уже обанкотились либо находятся в стадии банкротства, говорит Аксенов. Он также отметил, что есть договоренность с премьером РФ Дмитрием Медведевым о дополнительном финансировании по этим объектам.
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