Около 40 объектов, строительство которых велось по федеральной целевой программе, заброшено.

Они находятся в стадии готовности от 15 до 90%, сообщил т.н. "глава" Крыма Сергей Аксенов, пишут Новости Крыма.

Со слов Аксенова, в Крыму крайне мало добросовестных фирм, готовых качественно и в срок выполнять работу. Поэтому на конкурсы заявляются не местные фирмы, чья работа в итоге тоже заканчивается провалом.

Большинство подрядчиков по вышеупомянутым 40 объектам уже обанкотились либо находятся в стадии банкротства, говорит Аксенов. Он также отметил, что есть договоренность с премьером РФ Дмитрием Медведевым о дополнительном финансировании по этим объектам.