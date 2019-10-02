На судостроительном заводе "Рыбинская верфь" состоялся спуск двух скоростных транспортно-десантных катеров проекта БК-16.

Об этом сообщает пресс-служба группы компаний "Калашников", пишет sudostroenie.info.



Строительство велось для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).



Закладка данных катеров проходила в январе и марте 2019 года.



Разработчик проекта — ПКБ "Рыбинской верфи".



Скоростной катер предназначен для перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, эвакуации, а также борьбы с пиратством и терроризмом.



Длина — 16,45 м

Ширина — 4,0 м

Высота от КВЛ — 4,33 м

Осадка — 0,87 м

Полное водоизмещение — 19,5 т

Макс. скорость хода — 42 уз

Экипаж — 2 чел.

Спецперсонал — 19 чел.

Дальность плавания — 400 миль

Мощность двигателей — 2 х 574 кВт/





Фото: kalashnikov.com