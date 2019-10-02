"Рыбинская верфь" передала Росгвардии два скоростных транспортно-десантных катера / Фото

20:20 24.10.2019   Россия

На судостроительном заводе "Рыбинская верфь" состоялся спуск двух скоростных транспортно-десантных катеров проекта БК-16. 

Об этом сообщает пресс-служба группы компаний "Калашников", пишет sudostroenie.info.
 
Строительство велось для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). 
 
Закладка данных катеров проходила в январе и марте 2019 года.
 
Разработчик проекта — ПКБ "Рыбинской верфи".
 
Скоростной катер предназначен для перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, эвакуации, а также борьбы с пиратством и терроризмом.
 
Длина — 16,45 м
Ширина — 4,0 м
Высота от КВЛ — 4,33 м
Осадка — 0,87 м
Полное водоизмещение — 19,5 т
Макс. скорость хода — 42 уз
Экипаж  — 2 чел.
Спецперсонал — 19 чел.
Дальность плавания — 400 миль
Мощность двигателей — 2 х 574 кВт/


 
Фото: kalashnikov.com



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