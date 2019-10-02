"Рыбинская верфь" передала Росгвардии два скоростных транспортно-десантных катера / Фото
|20:20 24.10.2019
|Россия
На судостроительном заводе "Рыбинская верфь" состоялся спуск двух скоростных транспортно-десантных катеров проекта БК-16.
Об этом сообщает пресс-служба группы компаний "Калашников", пишет sudostroenie.info.
Строительство велось для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).
Закладка данных катеров проходила в январе и марте 2019 года.
Разработчик проекта — ПКБ "Рыбинской верфи".
Скоростной катер предназначен для перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, эвакуации, а также борьбы с пиратством и терроризмом.
Длина — 16,45 м
Ширина — 4,0 м
Высота от КВЛ — 4,33 м
Осадка — 0,87 м
Полное водоизмещение — 19,5 т
Макс. скорость хода — 42 уз
Экипаж — 2 чел.
Спецперсонал — 19 чел.
Дальность плавания — 400 миль
Мощность двигателей — 2 х 574 кВт/
Ще на цю тему:
Корабли ВМФ готовы сопроводить российские парусники во время кругосветного плавания
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
ЮВО: Новобранцев Каспийской флотилии обрабатывают психологи
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" пришел на испытания в Белое море
"Адмиралу Кузнецову" подбирают систему пожаротушения / Фото
Десантные катера на воздушной подушке "Зубр" будут модифицированы
Российский сторожевик "Ярослав Мудрый" пополнил запасы в Средиземном море по пути в Индийский океан
Минобороны России дополнительно закажет пять средних танкеров / Фото