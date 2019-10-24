Военный «Урал» и троллейбус столкнулись в оккупированном Севастополе / Фото
|16:15 24.10.2019
|Севастополь
Военный грузовик «Урал» и троллейбус столкнулись сегодня на улице Льва Толстого в Севастополе.
Об этом сообщило издание «Новый Севастополь».
«Урал» выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с троллейбусом, который шёл по маршруту по главной дороге. Обе машины достаточно тяжёлые, резко затормозить сложно», - рассказали в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Севэлектроавтотранс имени А.С. Круподёрова».
В результате ДТП троллейбус получил небольшие механические повреждения, в частности у него разбита фара и вмятина на корпусе. «Восстановлению подлежит. У нас есть машиноремонтные мастерские, предприятие способно полностью разобрать и собрать троллейбус, включая кузовные работы», – добавили в «Севэлектротрансе».
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал, по факту происшествия проводится проверка. Очевидцы аварии разместили фотографии в социальной сети «ВКонтакте».
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