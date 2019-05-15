ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
|16:45 24.10.2019
|Армения
На межвидовом полигоне Баграмян прошла тренировка разведывательно-ударных контуров подразделений российской военной базы в Армении и Вооруженных сил республики в единой системе управления войсками.
Мероприятие прошло под руководством командующего объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Поражение целей условного противника осуществлялось артиллерийскими огневыми средствами, реактивными системами залпового огня, зенитными ракетными комплексами ПВО Армении и ЮВО, а также авиационными средствами МиГ-29, Су-25, Ми-8МТВ и Ми-24П.
Управление разведывательными и ударными силами было организовано с подвижных полевых пунктов управления. Вся информация о разведанных целях и результатах их поражения в реальном времени поступала на пункты управления с использованием беспилотных летательных аппаратов.
«Разведывательные органы и средства огневого поражения всех видов и родов войск обеспечили оперативное и эффективное решение максимального количества огневых задач в четком взаимодействии», – отметил в ходе тренировки генерал-майор Тигран Парванян.
В результате выполнения огневых задач было уничтожено более 100 целей условного противника.
В тренировке приняли участие более 1000 военнослужащих российской военной базы и Вооруженных сил Армении, было задействовано около 500 единиц вооружения военной техники, в том числе оперативно-тактическая, штурмовая, армейская и беспилотная авиация.
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