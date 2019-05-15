На межвидовом полигоне Баграмян прошла тренировка разведывательно-ударных контуров подразделений российской военной базы в Армении и Вооруженных сил республики в единой системе управления войсками.

Мероприятие прошло под руководством командующего объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Поражение целей условного противника осуществлялось артиллерийскими огневыми средствами, реактивными системами залпового огня, зенитными ракетными комплексами ПВО Армении и ЮВО, а также авиационными средствами МиГ-29, Су-25, Ми-8МТВ и Ми-24П.

Управление разведывательными и ударными силами было организовано с подвижных полевых пунктов управления. Вся информация о разведанных целях и результатах их поражения в реальном времени поступала на пункты управления с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«Разведывательные органы и средства огневого поражения всех видов и родов войск обеспечили оперативное и эффективное решение максимального количества огневых задач в четком взаимодействии», – отметил в ходе тренировки генерал-майор Тигран Парванян.

В результате выполнения огневых задач было уничтожено более 100 целей условного противника.

В тренировке приняли участие более 1000 военнослужащих российской военной базы и Вооруженных сил Армении, было задействовано около 500 единиц вооружения военной техники, в том числе оперативно-тактическая, штурмовая, армейская и беспилотная авиация.