ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня

16:45 24.10.2019   Армения

На межвидовом полигоне Баграмян прошла тренировка разведывательно-ударных контуров подразделений российской военной базы в Армении и Вооруженных сил республики в единой системе управления войсками.

Мероприятие прошло под руководством командующего объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Поражение целей условного противника осуществлялось артиллерийскими огневыми средствами, реактивными системами залпового огня, зенитными ракетными комплексами ПВО Армении и ЮВО, а также авиационными средствами МиГ-29, Су-25, Ми-8МТВ и Ми-24П.

Управление разведывательными и ударными силами было организовано с подвижных полевых пунктов управления. Вся информация о разведанных целях и результатах их поражения в реальном времени поступала на пункты управления с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«Разведывательные органы и средства огневого поражения всех видов и родов войск обеспечили оперативное и эффективное решение максимального количества огневых задач в четком взаимодействии», – отметил в ходе тренировки генерал-майор Тигран Парванян.

В результате выполнения огневых задач было уничтожено более 100 целей условного противника.

В тренировке приняли участие более 1000 военнослужащих российской военной базы и Вооруженных сил Армении, было задействовано около 500 единиц вооружения военной техники, в том числе оперативно-тактическая, штурмовая, армейская и беспилотная авиация.



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