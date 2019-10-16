ЮВО: На Кубани экипажи вертолетов выполнили боевые стрельбы на предельно малых высотах
|15:15 24.10.2019
|Россия
На Кубани экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник» армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) выполнили боевые стрельбы на одном из авиационных полигонов округа.
В ходе учебно-тренировочных полетов летчики отработали методику прохождения зоны ПВО условного противника, выполнили поиск и классификацию целей с нанесением ударов авиационными ракетами по групповым наземным целям с предельно малых высот, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Для выполнения боевых стрельб было совершено более десятка вертолетовылетов.
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