На Кубани экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник» армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) выполнили боевые стрельбы на одном из авиационных полигонов округа.

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики отработали методику прохождения зоны ПВО условного противника, выполнили поиск и классификацию целей с нанесением ударов авиационными ракетами по групповым наземным целям с предельно малых высот, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для выполнения боевых стрельб было совершено более десятка вертолетовылетов.