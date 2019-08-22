В рамках военного сотрудничества 23 октября в Одессе состоялась встреча делегация ВМСУ и ВМС Латвийской Республики, на которой стороны обсудили актуальные вопросы региональной безопасности и обсудили приоритетные направления двустороннего военного сотрудничества.

Руководитель украинской делегации командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко пригласил латвийских коллег принять участие в украинско-американских морских учениях «Си Бриз-2020», сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

«Важным вопросом является дальнейшее проведение совместных мероприятий по обмену опытом и повышению совместимости между подразделениями, - отметил командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко. - Мы будем рады видеть вас во время проведения украинского-американских учений «Си Бриз - 2020», что позволит поднять наши отношения на новый уровень».

По словам начальника штаба Командования ВМС Латвийской Республики капитана 1 ранга Каспарса Зелчса, латвийская сторона поддерживает дальнейшее взаимодействие между флотами двух стран и намерено его расширять.

Во время встречи делегации обсудили ряд важных вопросов по дальнейшему сотрудничеству в военной области, проведению совместных учений и тренировок, а также привлечению личного состава украинских ВМС к подготовке в учебных заведениях ВМС Латвийской Республики.

Фото: пресс-центр Командования ВМС ВСУ