Командующий ВМС Украины латвийских военных принять участие в «Си Бриз-2020» / Фото
|20:00 24.10.2019
|Украина
В рамках военного сотрудничества 23 октября в Одессе состоялась встреча делегация ВМСУ и ВМС Латвийской Республики, на которой стороны обсудили актуальные вопросы региональной безопасности и обсудили приоритетные направления двустороннего военного сотрудничества.
Руководитель украинской делегации командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко пригласил латвийских коллег принять участие в украинско-американских морских учениях «Си Бриз-2020», сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.
«Важным вопросом является дальнейшее проведение совместных мероприятий по обмену опытом и повышению совместимости между подразделениями, - отметил командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко. - Мы будем рады видеть вас во время проведения украинского-американских учений «Си Бриз - 2020», что позволит поднять наши отношения на новый уровень».
По словам начальника штаба Командования ВМС Латвийской Республики капитана 1 ранга Каспарса Зелчса, латвийская сторона поддерживает дальнейшее взаимодействие между флотами двух стран и намерено его расширять.
Во время встречи делегации обсудили ряд важных вопросов по дальнейшему сотрудничеству в военной области, проведению совместных учений и тренировок, а также привлечению личного состава украинских ВМС к подготовке в учебных заведениях ВМС Латвийской Республики.
Фото: пресс-центр Командования ВМС ВСУ
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