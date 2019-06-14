Позиции в районе Мариуполя боевики обстреляли из артиллерии

14:15 24.10.2019   Мариуполь

Позиции Вооруженных сил Украины под Водяным 23 октября попали под обстрел из артиллерии.

Об этом сообщает Штаб ООС, пишут Новости Мариуполя.

Обстановка на фронте остается напряженной, но контролируемой силами ООС. 23 октября НВФ Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня, при этом применяя артиллерию и минометы.

В Донецкой области было 12 обстрелов. Дважды боевики били вблизи Водяного из артиллерии калибра 122 мм, стрелкового оружия и РПГ. Также по два раза около Пищевика и Павлополя позиции ВСУ попали под обстрелы из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Дважды у Песков и два раза неподалеку Лебединского НВФ применили огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Позиции неподалеку Тарамчука были обстреляны  из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия.

В Луганской области позиции ВСУ были обстреляны 10 раз, в том числе и из БМП.

Вчера, 23 октября, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С полуночи вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. 



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