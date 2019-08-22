Владельцу крымского парка львов «Тайган» грозит до 6 лет тюрьмы

19:40 24.10.2019   Крым

Следственный комитет оккупированного Крыма завершил расследование инцидента в сафари-парке «Тайган», когда одной из посетительниц парка лев прокусил руку.

Владельца «Тайгана» Олега Зубкова будут «судить» по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По этой статье Зубкову грозит до 6 лет тюрьмы, сообщает ATR.

В июле 2018 года туристка из России Ольга Соломина заказала экскурсию «прогулка со львами» в парке «Тайган». Во время фотографирования со львом хищник укусил ее за руку. Женщину госпитализировали.

Сафари-парк (парк львов) «Тайган» расположен на территории 32 гектаров в Белогорском районе Крыма. Парк основан крымским бизнесменом Олегом Зубковым, владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте. В парке «Тайган» проживают около 70 львов, а также другие виды животных и птиц.

Как известно, у Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с «российскими властями» в Крыму. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 «судебных заседаний», связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны «крымских властей». В 2014 году Зубков поддержал аннексию Крыма Россией.



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