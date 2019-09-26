Универсальное дизельное топливо для ВС РФ прошло квалификационные испытания

19:20 24.10.2019   Россия

Минобороны России к 2020 году планирует сократить число используемых в войсках марок ГСМ со 119 позиций до 90. 

Так, в части дизельного топлива сегодня применяется 11 наименований, а в 2020 году должно остаться два: десять исключат, одно добавят. Новую марку 25 ГосНИИ химмотологии МО РФ представил на Международной выставке "Интерполитех-2019", сообщет Военное.РФ.


Дизельное топливо унифицированное всесезонное (ДТУВ-В) создали для дизельных и газотурбинных двигателей наземной техники, а также водоизмещающих кораблей и судов ВМФ РФ. Оно заменит дизельные топлива по ГОСТ Р 52368, ГОСТ 32511, ГОСТ 305 и ГОСТ Р 55475.

Предельная температура фильтруемости ДТУВ-В - не ниже -45°C. Разработчики заявляют, что при температурах выше этого показателя дизельное топливо обеспечит надежный запуск и бесперебойную работу двигателя.

Представитель 25 ГосНИИ МО РФ сообщил корреспонденту Mil.Press Военное, что опытно-промышленный образец топлива прошел квалификационные испытания.

Также 25 ГосНИИ химмотологии МО РФ представил новую охлаждающую жидкость, которая должна заменить шесть других, применяемых в Вооруженных Силах России.

Двадцать третья Международная выставка INTERPOLITEX проходит с 22 по 25 октября в Москве на территории ВДНХ. Ее организуют МВД России, ФСБ и Росгвардия.

Фото: Военное.РФ



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