Держпідприємство «Ізюмський приладобудівний завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром», розробив та виготовив тепловізійний приціл для легкого переносного протитанкового ракетного комплексу «Корсар».

Про це повідоляє Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Новинка вперше була продемонстрована на Міжнародній виставці «Зброя та Безпека-2019», яка стартувала у Києві 8 жовтня цього року.

Новий приціл встановлюється на ПТРК «Корсар» замість штатного та поєднує у собі оптичний та тепловізійний канали. Це дозволяє оператору «перемикатися» між двома режимами для кращої ідентифікації цілі та наведення на неї.

«Протитанковий комплекс «Корсар», що виготовляє КБ «Луч», використовує наш прилад наведення ПН-КУ», – пояснив директор «Ізюмського приладобудівного заводу» Сергій Філоненко.

Характеристики вітчизняного тепловізора, як повідомив Defense Express директор ДП «ІПЗ», забезпечують знищення противника на максимальній відстані дії ракети «Корсару» – 2,5 км.

«Раніше на цей протитанковий комплекс («Корсар») КБ «Луч» встановлював тепловізор закордонного виробництва. Сьогодні, тут (на виставці) стоїть та представлений дослідний тепловізор нашого виробництва», – відзначив Сергій Філоненко.