Контейнерний термінал ТІС став членом асоціації Транскаспійського маршруту

18:30 24.10.2019   Украина

Міжнародна асоціація (МА) юридичних осіб проекту «Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут» (ТМТМ) надала членство «ТІС-Контейнерний термінал».

Як повідомила прес-служба ЗАТ «Азербайджанське каспійське морське пароплавство» (ASCO), відповідне рішення ухвалили загальні збори МА «ТМТМ», які відбулися у Тбілісі у вівторок, 23 жовтня, пишуть Порти Украъни.

«На зустрічі було ухвалене рішення про надання членства у міжнародній асоціації «Контейнерному терміналу TIS», а також Бакинському міжнародному торговельному морському порту Говсан», — зазначила прес-служба.

На зборах обговорювалися перспективи залучення нових видів товарів до Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту (Middle Corridor) і тарифна політика на 2020 рік. Підбито підсумки вантажоперевезень маршрутом за дев'ять місяців поточного року. Учасники наради також обмінялися думками про активізацію контейнерних перевезень за маршрутом Актау — Баку — Актау на суднах ASCO.

У зустрічі взяли участь понад 60 представників морських і залізничних управлінь, портів і логістичних компаній з Грузії, Азербайджану, Казахстану, України, Польщі та Туреччини.

Минулого тижня «ТІС-Контейнерний термінал» прийняв перше судно нового щотижневого фидерного сервісу ТІС — Поті — ТІС, організованого контейнерним перевізником Maersk.

У вересні 2019 року ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) і МА «ТМТМ» домовилися збільшити вантажопотоки в рамках Middle Corridor.

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут — транспортний коридор, який з'єднує Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузію, Туреччину, Україну, Румунію і країни Європи з використанням поромних переправ у портах Чорного і Каспійського морів.

 



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