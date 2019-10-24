Морской зерновой терминал ЕВТ (ранее "Евровнешторг") принял в текущем месяце под загрузку два первых за время своей работы судна класса панамакс.

Это самые крупные по габаритам балкеры, которые пока заходили на терминал, сообщает ЦТС со ссылкой на "ЕВТ Грейн".

Первый такой балкер был принят в начале октября. Его дедвейт составлял 80370 т, длина - 229 м, ширина - 32 м. Одним из этапов погрузки была перевалка 2100 т кукурузы с речных барж вторым бортом на судно. Дозагрузка прошла в Черноморске кукурузой и рапсом. Затем судно отправилось в порт Гент (Бельгия).

Позже у причала ЕВТ погрузили 47100 т пшеницы на судно Emmakris III. Дедвейт балкера - 73281 т, длина - 225 м, ширина - 32,6 м. Догружать балкер до полной осадки будут на рейде Очакова баржами "Нибулона".

Напомним, что в сентябре ЕВТ впервые принял два балкера класса Supramax. Эти суда стали самыми большими из тех, которые на то время заходили на новый терминал с момента его открытия.



Фото: ЕВТ Грейн