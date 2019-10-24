На Азовском судоремонтном заводе проводят утилизацию теплохода / Фото
|17:45 24.10.2019
|Украина
На Азовском судоремонтном заводе утилизируют в металлолом отслуживший свой срок теплоход "Бункеровщик-119": сейчас начался процесс разделки судна на секции, сохраняющие плавучесть.
Как сообщает ЦТС, об этом проинформировали на АСРЗ.
"В данный момент в завершающую стадию вступает самый ответственный этап - разделка корпуса на секции. По утвержденной технологии, вертикальными резами газорезчики разделяют корпус бункеровщика от носа до кормы на части таким образом, чтобы в середине каждой был отсек, ограниченный поперечными переборками, сохраняющий плавучесть", - отметили на заводе.
Полученные секции с помощью портального крана подаются на берег для окончательной разделки на крупногабаритный лом.
Ранее сотрудники предприятия уже провели на судне процессы дегазации и очистки танков от остатков нефтепродуктов, разборки и демонтажа оборудования, систем и механизмов судна.
"Процедура утилизации относится к разряду самых трудоемких и трудозатратных. Кроме того, требует максимального внимания, чтобы избежать рисков загрязнения окружающей среды. Могу ответственно сказать, что руководителями процессов предприняты все надлежащие меры предосторожности. В итоге не менее 500 тонн металлолома, полученных в результате переработки и дробления "Бункеровщика-119" водоизмещением 560 тонн, могут быть использованы как вторичное сырьё в промышленном производстве, в частности, в металлургии. Процесс планируем завершить в максимально сжатые сроки, если точнее - уже в конце ноября", - пояснил генеральный директор АСРЗ Олег Турский.
Утилизация теплохода проводится по заказу заказу Бердянского морского порта: на АСРЗ "Бункеровщик-119" прибыл в балласте и был отшвартован правым бортом к седьмому причалу.
На предприятии отметили, что из-за коррозии корпуса, усталости металла и отсутствия запасных частей, эксплуатация судов старше 30 лет неизбежно становится нерентабельной, поэтому в конце своей карьеры суда либо становятся плавучими музеями, либо списываются и утилизируются в металлолом.
Напомним, в 2017 году АСРЗ по заказу порта Бердянск за три месяца утилизировал несамоходный сухогруз "Бирск" румынской постройки.
Фото АСРЗ.
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