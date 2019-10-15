Делегація Міноборони розпочала візит до штаб-квартири НАТО
|13:15 24.10.2019
|Украина
Делегація Міністерства оборони України на чолі з міністром Андрієм Загороднюком розпочала офіційний візит до штаб-квартири НАТО.
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, пише Укрінформ.
“Розпочався робочий візит делегації Міноборони до штаб-квартири НАТО для участі у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони держав-контрибуторів тренувально-дорадчої місії НАТО «Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, відповідно до програми візиту, протягом двох днів Загороднюк зустрінеться з міністрами оборони Великої Британії, Канади, Литви, Польщі та США у форматі «QUINT». Також передбачено проведення двосторонніх зустрічей з генеральним секретарем НАТО, виконавчим директором Європейського оборонного агентства, а також з главами делегацій інших держав-контрибуторів тренувально-дорадчої місії НАТО «Рішуча підтримка» в Афганістані.
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