АМКУ дозволив азербайджанському оператору купити Vodafone

17:30 24.10.2019   Украина

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив азербайджанському телеком-оператору ТОВ "Bakcell" придбати акції нідерландської компанії Preludium B. V., через яку група МТС володіє другим за величиною українським оператором мобільного зв'язку Прат "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"). 

Про це йдеться в повідомленні АМКУ на сторінці в Facebook, передає ZN,UA.

"Сьогодні Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Bakcell" на опосередковане придбання акцій компанії Preludium B. V., що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії. Це дозволить азербайджанської компанії придбати опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом Vodafone", - наголошується в повідомленні.

Bakcell - заснований в 1994 році азербайджанський оператор мобільного зв'язку і провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані, працює в стандартах GSM, UMTS та LTE.

Мережа Bakcell складається більш ніж з 7,5 тис. базових станцій, охоплює 93% території (крім окуповані території) та 99% населення Азербайджану. Компанія обслуговує більше 3 млн абонентів.

"Vodafone Україна" – другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні за підсумками 2018 року скоротив чистий прибуток на 18,1% порівняно з 2017 роком - до 1,8 млрд грн. У компанії пояснюють цей показник зростанням витрат внаслідок активного розгортання мереж 4G і 3G.

"Vodafone Україна" на 100% належить Prelludium B. V. Є частиною міжнародної групи МТС, акції якої котируються на Нью-йоркській фондовій біржі.



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