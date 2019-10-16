Распорядительная дирекция имущества Крыма забрала у "Артека" три старых катера / Фото

16:30 24.10.2019   Крым

Т.н. "совет министров" оккупированного Крыма принял распорядился передать имущество детского центра «Артек» в управление ГАУ Распорядительная дирекция имущества.

При этом в приложении к Распоряжению говорится о передаче "недвижимого имущества", сообщает РИА «Новый День».

Распоряжением №1286-р три старых катера (1988,1992 и 1993 годов постройки) изымаются из хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия Крыма "Международный детский центр «Артек»" и передаются для оперативного управления ГАУ "Распорядительная дирекция имущества оккупированного Крыма".

Возможно состояние катеров таково, что зампред премьера Лариса Опанасюк, подписавшая распоряжение, вполне осознанно называет эти плавсредства недвижимым имуществом, пишет издание.

Фото РИА Новый День.



Ще на цю тему:

17:51 24.10.2019
Україна здобула важливу перемогу над РФ щодо кримських активів
17:15 24.10.2019
В МДЦ "Артек" оккупанты освобождали "захваченных" террористами заложников
21:01 23.10.2019
Адмінмежу з анексованим Кримом з початку 2019 перетнули понад 2 млн осіб. Найбільше - у літні місяці
17:45 23.10.2019
Украинский министр проверит больницы возле админграницы Крыма с Херсонщиной
17:30 23.10.2019
Поставки лимонов, гранатов и оливкового масла из Сирии в оккупированный Крым планируются в октябре
16:30 23.10.2019
Оккупированный Крым выставит на продажу феодосийскую нефтебазу
16:15 23.10.2019
Оккупированный ФСМЗ выбран единственным подрядчиком по ремонту дизельных двигателей для ЧФ РФ
15:30 23.10.2019
У КТРЦ повідомили про чотирьох жертв і одного зниклого безвісти у Криму за дев’ять місяців цього року
15:15 23.10.2019
Російські тюремники перевели політв'язня Вигівського в одиночну камеру
14:30 23.10.2019
15 суден позбавили цьогоріч права плавати під іноземним прапором за захід у Крим
13:15 23.10.2019
Крымских отельеров решили додавить тарифами на коммуналку
12:01 23.10.2019
Окупанти хочуть перетворити село в Криму в "ігорну зону для багатих"
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:00 24.10.2019
Азербайджан и Грузия договорились оптимизировать тарифы на перевозки грузов
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
09:30 21.10.2019
Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку
08:59 20.10.2019
Протести опозиції в Баку: поліція затримує активістів, центр оточений силовиками
Всі новини країни
Армения Армения
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
08:45 24.10.2019
В Армении из-за забастовки парализовано железнодорожное сообщение - СМИ
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:45 23.10.2019
Болгарія співпрацюватиме з Британією у розслідуванні щодо 39 трупів у вантажівці
13:45 23.10.2019
Понад 10% болгар визнали, що проголосували б за гроші
16:30 22.10.2019
Болгария обвинила ВВС России в "изматывании" болгарских МиГ-29
19:41 21.10.2019
У Росії заявили, що будівництво другої гілки "Турецького потоку" завершиться наступного року
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 24.10.2019
ЮВО: За летний период российские военные более 550 раз выполняли боевые стрельбы в горах и на побережье Абхазии
14:45 24.10.2019
Грузия на 7 месте среди 190 стран мира в рейтинге простоты ведения бизнеса
16:45 22.10.2019
Грузія і Велика Британія підписали угоду про стратегічне партнерство
16:00 22.10.2019
Торговый оборот Грузии со странами ЕС сократился на 4,6%
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
15:30 18.10.2019
Генпрокуратура Молдовы активизирует сотрудничество с ФБР по делу «кражи миллиарда»
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 24.10.2019
"Рыбинская верфь" передала Росгвардии два скоростных транспортно-десантных катера / Фото
19:20 24.10.2019
Универсальное дизельное топливо для ВС РФ прошло квалификационные испытания
15:15 24.10.2019
ЮВО: На Кубани экипажи вертолетов выполнили боевые стрельбы на предельно малых высотах
12:40 24.10.2019
Правозащитники РФ заявляют о рабском труде тысяч заключенных на строительстве Nord Stream
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 24.10.2019
Плавмастерская Балтийского флота вновь вышла в Средиземноморье / Фото
14:30 24.10.2019
Минобороны Турции: Необходимости в новой операции нет
19:30 23.10.2019
Трамп оголосив про зняття санкцій з Туреччини
15:45 23.10.2019
У Європарламенті вимагають безпекову зону під егідою ООН на кордоні Туреччини і Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 24.10.2019
В оккупированном Крыму заброшено 40 федеральных строек
20:30 24.10.2019
У Миколаєві завершились українсько-британські навчання Warrior Watcher – 2019 / Фото
20:10 24.10.2019
«Абсолютно нахабно»: в МЗС України відреагували на пропозицію Кремля визнати анексію Криму
20:00 24.10.2019
Командующий ВМС Украины латвийских военных принять участие в «Си Бриз-2020» / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд