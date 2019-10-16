Т.н. "совет министров" оккупированного Крыма принял распорядился передать имущество детского центра «Артек» в управление ГАУ Распорядительная дирекция имущества.

При этом в приложении к Распоряжению говорится о передаче "недвижимого имущества", сообщает РИА «Новый День».

Распоряжением №1286-р три старых катера (1988,1992 и 1993 годов постройки) изымаются из хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия Крыма "Международный детский центр «Артек»" и передаются для оперативного управления ГАУ "Распорядительная дирекция имущества оккупированного Крыма".

Возможно состояние катеров таково, что зампред премьера Лариса Опанасюк, подписавшая распоряжение, вполне осознанно называет эти плавсредства недвижимым имуществом, пишет издание.

Фото РИА Новый День.