Бывший сотрудник крымской компании-оператора мобильной связи похитил техническую документацию предприятия и нарушил его работу.

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по оккупированным Крыму и Севастополю, пишут Новости Крыма.

В сообщении оккупационного ведомства сказано, что установлено, что подозреваемый при увольнении с должности технического директора одного из операторов связи оккупированного Крыма незаконно завладел технической документацией организации, логинами и паролями доступа к биллинговой системе учета работы операторов связи с абонентами. Используя аутентификационные данные, уже не являясь сотрудником компании, он ограничил доступ провайдера к управлению каналами связи, маршрутизаторами и серверами, дезорганизовав работу предприятия.

Кроме того, подозреваемый удаленно осуществлял контроль за действиями абонентов оператора в Интернете, выборочно ограничивая последним доступ к услугам либо предоставляя необоснованные привилегии.

Нарушитель, 33-летний житель Белогорского района, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.