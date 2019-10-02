Плавмастерская Балтийского флота вновь вышла в Средиземноморье / Фото
|15:45 24.10.2019
|Средиземноморский регион
Плавучая мастерская "ПМ-82" Балтийского флота отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа от 23 октября, пишет sudostroenie.info.
По данным военного ведомства, в течение шести месяцев морякам предстоит обеспечивать техническую готовность кораблей и подводных лодок ВМФ России, выполняющих задачи в Средиземноморье.
За последние три года это уже третий поход "ПМ-82" в данный регион.
Плавмастерская "ПМ-82" построена по проекту 304 и предназначена для ремонта кораблей и судов в районах, удаленных от основных пунктов базирования.
Фото: 33 СРЗ
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