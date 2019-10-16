Оккупанты заявляют, что "кругосветка" парусников стартует под флагом Крыма

15:30 24.10.2019   Крым

Глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов вручил флаг республики юнге ялтинского «Детского морского центра», который примет участие в кругосветном плавании, приуроченном к 200-летию открытия Антарктиды. 

Как сообщил Аксенов на своей странице в Facebook, флаг будут поднимать на корабле при отходе и заходе в порты, сообщает Крыминформ.

«Рад поздравить юнгу «Детского морского центра» Ялты Илью Виденмеера, воспитанника объединения «Юный судостроитель», с выпавшей ему честью представлять Республику Крым в первом этапе кругосветного плавания на учебном фрегате «Паллада» из Владивостока в Вальпараисо (Чили). Флаг Крыма будет передан капитану «Паллады» для подъема на мачту при отходе из порта Владивосток и при заходе в порты».

Аксенов отметил, что кругосветная экспедиция учебно-парусного флота Росрыболовства приурочена к 200-летию открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Старт экспедиции назначен на 1 ноября. Она пройдет в несколько этапов. На первом этапе учебный фрегат пройдет по маршруту: Владивосток – Апиа (Самоа) – Папеэти (Французская Полинезия) – Вальпараисо (Чили).

Экспедиция проводится в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Кроме учебного фрегата «Паллада» в экспедиции примут участие парусные суда «Седов» и «Крузенштерн», которые выйдут в море из Калининграда в декабре.

Напомним, ВМФ России заявил о готовности сопровождать парусники "Седов", "Крузенштерн" и "Паллада" во время кругосветного плавания.



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