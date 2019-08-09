Севастопольская фирма заключила первый в Крыму договор по новой схеме работы с дольщиками
|15:00 24.10.2019
|Севастополь
Застройщик в оккупированном Севастополе стал первой компанией на аннексированном полуострове, который заключил договор на долевое строительство многоквартирного жилого дома с использованием эскроу-счета.
Об этом сообщил ТАСС в департаменте капитального строительства Севастополя, пишет finanz.ru.
Система эскроу-счетов для долевого строительства внедрена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
В ответе департамента на запрос ТАСС сказано, что севастопольским застройщиком осуществлена первая в оккупированных Крыму и городе Севастополе сделка по проектному финансированию с использованием счетов эскроу. ПАО «Российский национальный коммерческий банк» подписало кредитный договор в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу на сумму более 700 млн рублей с ООО «Специализированный застройщик «Автотехника.
Уточняется, что средства для застройщика предоставляются на 42 месяца (три с половиной года), компания обязуется построить жилой комплекс на 496 квартир. Он возводится в развивающемся микрорайоне по улице Горпищенко, общая площадь застройки составляет более 23 тыс. кв. м. К середине октября заключено более 50 договоров долевого участия, пишет издание.
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