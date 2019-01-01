ВТБ рассчитывает до конца года выкупить долю украинского агрохолдинга в терминале Тамань
|11:15 24.10.2019
|Россия
Банк ВТБ рассчитывает до конца года закрыть сделку по покупке 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel.
Об этом сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах экономического форума Россия - Африка, пишет finanz.ru.
«Сделка по покупке терминала в Тамани идет потихоньку. Там не так просто все. Есть существующий акционер, торговля по цене, есть другой акционер. Но мы движемся. Я считаю, что до конца года надо завершить», - сказал Костин.
В апреле этого года РБК со ссылкой на источники написал, что группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel. Речь идет о терминале мощностью перевалки до 3,5 млн тонн зерна. Сейчас Kernel владеет терминалом вместе со швейцарским трейдером Glencore.
В июне первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев подтвердил планы группы по покупке терминала.
Ще на цю тему:
Российские банки потеряли треть запасов валюты
Десятки российских банков в ближайший год ждет крах
Для спасения крупного банка Минфин РФ выделяет $600 млн
Центробанк России потерял на юанях $1,8 млрд за два дня
Стали відомі претенденти на придбання "дочки" російського банку
У Промсвязьбанка обнаружили секретный депозит на 200 млрд рублей
В ожидании возможных западных санкций из крупнейших госбанков РФ в августе вывели более $7 млрд
План "дедолларизации" экономики РФ внесен в правительство
Большое количество банков РФ под угрозой банкротства