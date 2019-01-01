Банк ВТБ рассчитывает до конца года закрыть сделку по покупке 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel.

Об этом сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах экономического форума Россия - Африка, пишет finanz.ru.

«Сделка по покупке терминала в Тамани идет потихоньку. Там не так просто все. Есть существующий акционер, торговля по цене, есть другой акционер. Но мы движемся. Я считаю, что до конца года надо завершить», - сказал Костин.

В апреле этого года РБК со ссылкой на источники написал, что группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel. Речь идет о терминале мощностью перевалки до 3,5 млн тонн зерна. Сейчас Kernel владеет терминалом вместе со швейцарским трейдером Glencore.

В июне первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев подтвердил планы группы по покупке терминала.