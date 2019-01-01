Грузия занимает седьмое место среди 190 стран мира по простоте ведения бизнеса в рейтинге 2020 года (Doing Business).

Соответствующее исследование публикует Всемирный банк, пишет ГрузияOnline.

Примечательно, что по сравнению с предыдущим годом рейтинг Грузии снизился на одну позицию. В 2019 году страна заняла шестое место в отчете.

Вместе с тем в отчете за 2020 год Грузия оценивается в 83,7 балла. Этот показатель улучшился на 0,2 пункта по сравнению с предыдущим годом.

Рейтинг составляется по 10 показателям. У Грузии есть увеличение по пяти индикаторам, а другие пять показателей остались без изменений.

Лучший показатель у Грузии есть с точки зрения простоты начала бизнеса. В этом плане страна занимает второе место в мире, ее опережает только Новая Зеландия. Грузия находится на пятом месте по индикатору регистрации недвижимости. Страна занимает седьмое место с точки зрения прав миноритарных инвесторов.

В отчете Всемирного банка отмечается, что с точки зрения разрешений на строительство Грузия улучшила позицию путем увеличения прозрачности информации качества контроля.

В рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка первое место с 86,8 баллами занимает Новая Зеландия, за ней следуют Сингапур, Гонконг, Дания, Южная Корея и США. Помимо Грузии в первую десятку вошли Великобритания, Норвегия и Швеция. Венесуэла, Эритрея и Сомали занимают последние три места среди 190 стран.

Что касается соседних с Грузией стран, то в рейтинге простоты ведения бизнеса Армения занимает 47-е место, Азербайджан — 34-е, Турция — 33-е, Россия — 28-е.