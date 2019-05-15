Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
|14:00 24.10.2019
|Армения
Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS (входит в группу "Промтехнологии").
А так же попросит министра обороны этой страны Давида Тонояна урегулировать данную ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе". Впоследствии данную информацию официально подтвердили в армянском военном ведомстве.
По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, нота уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне.
В ноте, подписанной 22 октября 2019 года заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым и адресованной министру обороны Армении Давиду Тонояну, говорится, что заявка на участие ORSIS в данном тендере была "без веских оснований отклонена", а сама компания "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" Вооруженных сил Армении.
Из документа также следует, что Минобороны Армении "неправомерно обратилось в банк с требованием оплаты банковской гарантии участия в тендере", хотя по закону компания должна была выплатить такую компенсацию, если бы она выиграла тендер и сама отказалась от подписания контракта.
"Прошу вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и дать указания о принятии мер, направленных на её урегулирование", - говорится в документе.
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