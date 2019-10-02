Середній розвідувальний корабель буде добудовано в Одесі / Фото

13:45 24.10.2019   Одесса

Середній розвідувальний корабель за темою «Лагуна» буде добудовано в Одесі на підприємстві «Судноверф Україна».

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

21 жовтня цей корабель було доставлено до Одеси за допомогою буксирів та попав в об’єктиви місцевих спотерів, що спостерігали за прибуттям патрульних катерів типу Island.

Напередодні корабель у сухому доці завершив перехід по Дніпру з Києва до Херсона, де він вийшов з з нього 20 жовтня.

Середній розвідувальний корабель за темою «Лагуна» будується підприємством «Кузня на Рибальському», спуск на воду відбувся 23 квітня 2019-го року:

Площі ВСП «Судноверф Україна» будуть використовуватися підприємством «Кузня на Рибальському» для добудови корабля за необхідності встановлення різноманітних антен, як то станція радіотехнічної розвідки «Мельхіор», та інші, що неможливо зробити на базі підприємства через необхідність подальшого переходу по Дніпру, який обмежує висоту суден через наявність мостів.

«Судноверф Україна» займається виготовленням різних металоконструкції, виконує окремі замовлення промислового характеру. У причалів ВСП Судноремонтної верфі “Україна” Одеського порту здійснюється ремонт суден іноземного флоту, суден країн СНД і суден під прапором України.

Новий середній розвідувальний корабель побудований на базі судна проекту 502 ЕМ, що мав наступні технічні характеристики:

Довжина: 54,8 метрів
Ширина: 9,8 метрів
Водотоннажність: 1220 тонн
Швидкість: 11,6 вузлів
Дальність: 7200 миль
Автономність: 28 діб
Екіпаж: 29 осіб

Які саме характеристики матиме новий корабель та яке обладнання на ньому встановлюватиметься наразі не відомо.


Фото Володимира Трофімова з транспортування середнього розвідувального корабля в районі одеського морського порту.



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