Земельная комиссия городского совета Одессы согласовала возвращение 93,5 гектаров в районе Школьного аэродрома и улицы Инглези Министерству обороны Украины.

Такое решение члены комиссии приняли на заседании 23 октября, передает корреспондент «Думской». Теперь вопрос будет рассматриваться на сессии собрания, которая состоится 30 октября.

Из-за части этой земли два года назад вспыхнул конфликт между военными и строителями торгового центра, которые перенесли свой забор вглубь территории аэродрома. Остальное город планировал тоже передать бизнесменам — там должен был появиться высотный микрорайон, да с такой плотностью застройки, что куда там «Радужному». Впрочем, соответствующий детальный план горсовет так и не решился рассматривать.

Минобороны и поддерживающие ведомство общественники все это время судились с мэрией, требуя официального оформления всей земли Школьного как участка военного назначения. Городские чиновники игнорировали увещевания людей в погонах и твердили, что раз земля не оформлена, значит, ее нужно вернуть территориальной громаде, которая вправе передать территорию кому хочет, в том числе застройщикам.

Теперь же мэрия по каким-то, не до конца понятным, причинам дала задний ход. Если проект решения одобрит весь горсовет, то почти 100 га спорной земли официально закрепят за военным ведомством, которое распоряжалось этой землей с 1940-х годов.

Проект ДПТ предполагал сверхплотную застройку Школьного высотками. Фото Думская

