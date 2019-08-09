Правозащитники РФ заявляют о рабском труде тысяч заключенных на строительстве Nord Stream
|12:40 24.10.2019
|Россия
В течение предыдущих лет в России труд тысяч заключенных незаконно и принудительно использовали на строительстве газопровода «Северный поток-2».
Об этом заявил учредитель правозащитной организации «ГУЛАГу - НЕТ» Владимир Осечкин на международной конференции «Путинский газопровод «Северный поток-2» и его настоящая стоимость для Европы», во вторник в Страсбурге, сообщает Укринформ.
«По практике, которая применялась в ГУЛАГе в СССР, сегодня российские власти и госкорпорации используют принудительный труд заключенных. Мы располагаем данными от бывших сотрудников системы исполнения наказаний и родственников заключенных, только за предыдущий год труд заключенных использовался для строительства подстанции в рамках проекта «Северный поток-2», - сказал правозащитник.
Осечкин добавил, что в последние пять лет к таким незаконным работам привлекались тысячи заключенных.
Он отметил, что заключенные работают в тяжелых условиях, без соблюдения мер безопасности, в результате чего многие из них получили производственные травмы.
Он сообщил, что его организация до конца года обнародует восьмую серию документального фильма «Хроники ГУЛАГа», где рассказано об использовании рабского труда заключенных в России.
Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составляет 55 млрд кубометров газа в год, протяженность - свыше 1,2 тысячи км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.
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