В течение предыдущих лет в России труд тысяч заключенных незаконно и принудительно использовали на строительстве газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил учредитель правозащитной организации «ГУЛАГу - НЕТ» Владимир Осечкин на международной конференции «Путинский газопровод «Северный поток-2» и его настоящая стоимость для Европы», во вторник в Страсбурге, сообщает Укринформ.

«По практике, которая применялась в ГУЛАГе в СССР, сегодня российские власти и госкорпорации используют принудительный труд заключенных. Мы располагаем данными от бывших сотрудников системы исполнения наказаний и родственников заключенных, только за предыдущий год труд заключенных использовался для строительства подстанции в рамках проекта «Северный поток-2», - сказал правозащитник.

Осечкин добавил, что в последние пять лет к таким незаконным работам привлекались тысячи заключенных.

Он отметил, что заключенные работают в тяжелых условиях, без соблюдения мер безопасности, в результате чего многие из них получили производственные травмы.

Он сообщил, что его организация до конца года обнародует восьмую серию документального фильма «Хроники ГУЛАГа», где рассказано об использовании рабского труда заключенных в России.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составляет 55 млрд кубометров газа в год, протяженность - свыше 1,2 тысячи км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.