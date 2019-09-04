Чорне море має бути відкритим та безпечним – посол США при НАТО

10:15 24.10.2019  

Безпека у Чорному морі є одним із головних пріоритетів НАТО, і це буде одним із питань, яке обговорюватиметься міністрами оборони Альянсу під час зустрічі протягом наступних двох днів.

Про це у середу під час телефонного брифінгу для преси заявила постійний представник США при НАТО Посол Кей Бейлі Хатчінсон, повідомляє Укрінформ.

Саме так американський дипломат відповіла на запитання преси про те, чи вважають США можливим у співпраці з Чорноморськими країнами НАТО, зокрема, Туреччиною, Болгарією, Румунією і Грецією, підняти рівень безпеки у Чорному морі до рівня, який на сьогодні існує в Балтійському морі.

«Ми дуже налаштовані забезпечити повну безпеку у Чорному морі з усіма країнами, які ви щойно згадали, і це буде одна зі сфер для обговорення протягом цих наступних двох днів, і це буде одним із підсумків обговорення наших лідерів у грудні (під час саміту НАТО у Лондоні). Чорноморський регіон є дуже важливим для НАТО та для всіх його країн навколо Чорного моря, і очевидно, для України та Грузії, які є нашими партнерами. Ми маємо тримати Чорне море відкритим. Ми маємо утримувати свободу судноплавства та забезпечити його роль в економіці всіх країн навколо Чорного моря», - сказала американський дипломат.



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