Проект строительства гидротехнических сооружений для заполнения Межгорного водохранилища в Симферопольском районе потребует финансирования в размере 20 млрд рублей.

Об этом сообщил т.н. "глава" Крыма Сергей Аксенов, выступая с докладом о планах работы оккупационного правительства на пять лет, пишет Крыинформ.

"Принято решение по осуществлению комплекса мероприятий по строительству гидротехнических сооружений для заполнения и использования Межгорного водохранилища на сумму 20 миллиардов рублей. Это позволит гарантировано обеспечить водой Симферополь и другие регионы. Проект будет осуществляться в рамках ФЦП", – сообщил Аксенов.

Кроме того, оккупанты обещают, что за пять лет будет завершена работа еще по ряду объектов. В частности, на следующий год намечено завершение строительства водозаборного сооружения гидроузла Феодосийского водохранилища, а в 2021 году – Фронтового водохранилища.

В 2023-2024 годах в эксплуатацию будет введен водовод от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. «Перечисленные меры позволят гарантированно и в полном объеме обеспечить качественной питьевой водой население Феодосии, Судака, Керчи и населённых пунктов Ленинского района. Отмечу, что на сегодняшний день в Крыму вода подается в круглосуточном режиме, графиков нет», – добавил Аксенов.

Также в 2021 году завершатся работы по инвентаризации скважин, начатые в 2016 году. Они будут проведены в Красногвардейском, Советском и Нижнегорском районах, а также в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.

Проведение инвентаризации позволит предотвратить истощение водоносных горизонтов и загрязнение подземных вод.

Ранее генеральный директор "госпредприятия" "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщил, что Межгорное водохранилище вновь будет задействовано в обеспечении Симферополя и ряда других городов Крыма водой к 2024 году. Оно будет использовать паводковый сток из крупных крымских рек – Салгира, Альмы, Качи, Бельбека.