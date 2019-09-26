Оккупанты озвучили грандиозные планы по снабжению Крыма водой
|12:20 24.10.2019
|Крым
Проект строительства гидротехнических сооружений для заполнения Межгорного водохранилища в Симферопольском районе потребует финансирования в размере 20 млрд рублей.
Об этом сообщил т.н. "глава" Крыма Сергей Аксенов, выступая с докладом о планах работы оккупационного правительства на пять лет, пишет Крыинформ.
"Принято решение по осуществлению комплекса мероприятий по строительству гидротехнических сооружений для заполнения и использования Межгорного водохранилища на сумму 20 миллиардов рублей. Это позволит гарантировано обеспечить водой Симферополь и другие регионы. Проект будет осуществляться в рамках ФЦП", – сообщил Аксенов.
Кроме того, оккупанты обещают, что за пять лет будет завершена работа еще по ряду объектов. В частности, на следующий год намечено завершение строительства водозаборного сооружения гидроузла Феодосийского водохранилища, а в 2021 году – Фронтового водохранилища.
В 2023-2024 годах в эксплуатацию будет введен водовод от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. «Перечисленные меры позволят гарантированно и в полном объеме обеспечить качественной питьевой водой население Феодосии, Судака, Керчи и населённых пунктов Ленинского района. Отмечу, что на сегодняшний день в Крыму вода подается в круглосуточном режиме, графиков нет», – добавил Аксенов.
Также в 2021 году завершатся работы по инвентаризации скважин, начатые в 2016 году. Они будут проведены в Красногвардейском, Советском и Нижнегорском районах, а также в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.
Проведение инвентаризации позволит предотвратить истощение водоносных горизонтов и загрязнение подземных вод.
Ранее генеральный директор "госпредприятия" "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщил, что Межгорное водохранилище вновь будет задействовано в обеспечении Симферополя и ряда других городов Крыма водой к 2024 году. Оно будет использовать паводковый сток из крупных крымских рек – Салгира, Альмы, Качи, Бельбека.
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