Корабли ВМФ готовы сопроводить российские парусники во время кругосветного плавания

12:00 24.10.2019   Россия

ВМФ России заявил о готовности сопровождать парусники "Седов", "Крузенштерн" и "Паллада" во время кругосветного плавания.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в медиацентре экспедиции.
       
Завершающий этап подготовки кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства обсудили на заседании организационного комитета плавания под председательством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.
       
"Ряд вопросов должен быть решен до начала экспедиции. Важнейший из них - обеспечение безопасности мореплавания, сохранности жизни и здоровья экипажа, особенно при прохождении парусниками районов так называемой пиратской активности. Кроме того, важно принять все возможные меры, гарантирующие неприкосновенность парусников как объектов федеральной собственности при посещении портов иностранных государств", - сказал Патрушев, которого процитировал медиацентр.
       
Секретарь оргкомитета, заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук сообщил, что в рамках поручения правительства организовано взаимодействие с Минобороны и командованием ВМФ по вопросу обеспечения безопасных переходов учебно-парусных судов по маршруту экспедиции. "Получено подтверждение готовности сопровождения парусных судов силами ВМФ России. Минюст России продолжает работу по оформлению документов, гарантирующих неприкосновенность парусников в период посещения иностранных портов", - сказал Савчук.
       
По его словам, концепция экспедиции предполагает ее полную открытость - то есть под лозунгом "Паруса мира" могут пройти другие парусные яхты и суда России, а также иностранных государств. В настоящее время прорабатывается возможность привлечения внимания мирового парусного сообщества к экспедиции и приглашения к участию в ней.
       
Кругосветка российских парусников посвящена 75-летию Победы и 200-летию открытия Антарктиды. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.
      
По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Каждый заход в порт будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тыс. морских миль.



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