Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній в ході візиту Сполучені Штати Америки зустрівся з державним секретарем США Майком Помпео.

Зустріч відбулася у Вашингтоні в середу, 23 жовтня, повідомляє прес-служба ПЦУ, пише ZN,UA.

Митрополит подякував держсекретареві за послідовну підтримку територіальної цілісності і державного суверенітету України Сполученими Штатами. А також висловив сподівання, що Вашингтон залишатиметься захисником релігійної свободи, а також продовжуватиме сприяння Україні у протидії російській агресії та звільненні в'язнів Кремля.

Епіфаній звернув увагу на "ганебну ситуацію" зі свободою віросповідання в Криму і ОРДЛО, де російські окупанти переслідують парафіян ПЦУ і представників інших конфесій.

Помпео, у свою чергу, підкреслив, що США захищали і надалі захищатимуть права кожної людини молитися у відповідності до свого вибору.

Держсекретар привітав українського митрополита з отриманням премії Athenagoras за захист прав людини, якою Епіфанія відзначили за зусилля зі захисту можливостей українців здійснювати богослужіння згідно зі своєю вірою без зовнішнього втручання, передає "Голос Америки".

Помпео також висловив надію на політико-дипломатичне врегулювання інспірованого Росією збройного конфлікту в ОРДЛО, що триває вже шостий рік.

Митрополит Епіфаній перебуває з візитом у США з 18 жовтня. У Нью-Йорку предстоятель ПЦУ зустрівся з українськими дипломатами і представниками Вселенського патріархату.

Позаминулого тижня позачерговий Собор ієрархів Елладської (Грецької) православної церкви визнав автокефалію Православної церкви України. Грецька церква стала першою православною церквою, яка визнала ПЦУ, прийняте рішення може вплинути на ситуацію з визнанням української автокефальної церкви іншими помісними церквами.

6 січня Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ, підписаний Вселенським патріархом Варфоломієм. 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі в Софії Київській предстоятелем помісної церкви було обрано митрополито Переяславського і Білоцерківського Епіфанія.