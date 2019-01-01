В Армении железнодорожное сообщение парализовано - не работают ни грузовые, ни пассажирские поезда.

Сотрудники депо Еревана, Гюмри и Санаина Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) объявили забастовку, сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на Радио Азатутюн.

Сотрудники требуют повышения заработной платы на 30%, но руководство ЮКЖД не соглашается на это. Одиннадцать месяцев назад они также жаловались по этому поводу, и тогда компания пообещала найти решение.

Сотрудники ЮКЖД утверждают, что их зарплаты были сокращены путем введения системы премирования. Они выступают против этого, поскольку по разным причинам премии им не платят.

Проблема касается более трех тысяч сотрудников компании. ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» является является 100-процентной дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги».