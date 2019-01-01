Представители транспортной сферы Азербайджана, Грузии, Беларуси и Украины договорились о создании рабочей группы, которая оптимизирует тарифы на перевозки грузов по железной дороге и морю из Китая в Европу.

Об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Акакий Сагирашвили, пишет Бизнес.Грузия.

"В рабочую группу войдут специалисты конкретных отраслей. Сегодня на самом деле у портов свои тарифы, у железной дороги — свои. Мы должны объединить под одной платформой частные и публичные сервисы и перейти на перевозку грузов без документов, лишь по компьютерной информации, что в конечном итоге сократит время перевозок как минимум на 20%, а также оптимизирует затраты в коридоре. Договоренность об этом достигнута пока с Азербайджаном, Украиной и Беларусией", заявил А. Сагирашвили.