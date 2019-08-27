Владелец ООО "Русский водочный холдинг" (Москва) Виктор Злотницкий получил контроль над ООО "Крымская водочная компания" (КВК, Симферополь).

Это следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", пишет Интерфакс -Юг.

Он же остается гендиректором КВК.

Ранее, с февраля текущего года, "Крымская водочная компания" на 100% контролировалась ООО "Коньячный дом "Коктебель" (Феодосия, Крым), бенефициаром структуры является Александр Злотницкий. Отчество у Виктора и Александра Злотницких, по данным "СПАРК-Интерфакс", одинаковое - Васильевич.

Изменения в ЕГРЮЛ внесены на текущей неделе. Теперь Виктор Злотницкий через принадлежащее ему ООО "Крымский коньячный дом" (Феодосия) получил 99,99% в уставном капитале КВК, остальными 0,01% владеет напрямую.

Прежде, в 2014-2018 годах, КВК несколько раз меняла владельцев: сначала это была кипрская "Истерн Беверидж Трейдинг", с марта 2018 года - "Русский водочный холдинг".

КВК начала работу в 2009 году на мощностях арендованного завода в Симферополе, которые ранее использовала украинская обанкротившаяся водочная компания "Союз-Виктан".

"Крымская водочная компания" занимается производством и дистрибуцией таких брендов, как Mеdoff, "Коктебель", "Мърная" и "На березовых бруньках". Компания имеет более 50 собственных представительств в городах России, ее продукция продается во всех регионах страны через сеть локальных дистрибуторов, а также в федеральных розничных сетях. КВК имеет собственные производственные площадки (заводы) в Симферополе и Коктебеле.

"Русский водочный холдинг" называет себя шестым игроком в России по объему реализованной продукции, бренды компании продаются также в десятках стран ближнего и дальнего зарубежья.