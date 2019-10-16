Феодосийский судоремонтный завод выбран единственным подрядчиком по ремонту судовых дизелей для ЧФ
|08:15 24.10.2019
|Крым
ФГУП "Феодосийский судомеханический завод" (ФСМЗ) выбран единственным подрядчиком по ремонту судовых дизельных двигателей для Черноморского флота оккупантов.
Об этом сообщил 23 октября в ходе доклада о планах оккупационного правительства Крыма на пять лет глава региона Сергей Аксенов, передает sudostroenie.info.
Завод имеет опыт выполнения всех видов ремонта (в т.ч. капитального) судовых дизельных двигателей типа М-500, а также отдельных узлов и агрегатов. Для подтверждения характеристик двигателей предприятие оснащено лицензированными испытательными стендами.
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