ФГУП "Феодосийский судомеханический завод" (ФСМЗ) выбран единственным подрядчиком по ремонту судовых дизельных двигателей для Черноморского флота оккупантов.

Об этом сообщил 23 октября в ходе доклада о планах оккупационного правительства Крыма на пять лет глава региона Сергей Аксенов, передает sudostroenie.info.

Завод имеет опыт выполнения всех видов ремонта (в т.ч. капитального) судовых дизельных двигателей типа М-500, а также отдельных узлов и агрегатов. Для подтверждения характеристик двигателей предприятие оснащено лицензированными испытательными стендами.