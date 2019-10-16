Оборонные предприятия Крыма обещают интегрировать в крупнейшие российские корпорации
|10:45 24.10.2019
|Крым
Завершение интеграции оборонных предприятий аннексированного Крыма в состав крупнейших российских системообразующих структур станет одной из основных задач в деятельности оккупационного правительства в сфере промышленности на ближайшие годы.
Об этом заявил "глава" Крыма Сергей Аксёнов, выступая со своим ежегодным докладом перед "депутатами" Госсовета, пишет Крыминформ.
«В следующем году планируется завершить процесс интеграции завода «Море» в контур управления корпорации «Ростех». Евпаторийского авиационного ремонтного завода – в контур управления Объединенной авиастроительной корпорации. Феодосийского оптического завода – в контур управления «Уралвагонзавода», – сообщил Аксёнов.
"Глава" Крыма уточнил, что до конца 2024 года будут завершены мероприятия по реформированию государственных унитарных предприятий путем проведения процедур по преобразования их в хозяйственные общества. Это позволит привлечь дополнительные оборотные средства и участвовать в федеральных целевых госпрограммах.
По данным Аксёнова, на текущий момент уровень загрузки предприятий машино- и судостроения в оккупированном Крыму в среднем составляет 40%.
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