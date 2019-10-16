Жителя оккупированного Севастополя оштрафовали на 100 тысяч рублей за «призывы к экстремизму»
|10:30 24.10.2019
|Севастополь
Балаклавский районный суд Севастополя признал местного жителя виновным «в публичных призывах к экстремистской деятельности».
Об этом сообщила в среду, 23 октября, пресс-служба управления ФСБ России по оккупированному Крыму, пишут Новости Крыма.
«Подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и в виду полного раскаяния приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении ФСБ.
В ведомстве утверждают, что 35-летний уроженец Узбекистана, являлся «лидером группы радикальных исламистов» и в одном из религиозных учреждений Севастополя «проводил проповеди с использованием запрещенной литературы».
«В ходе закрытых занятий он проводил идеологическую обработку верующих, вовлекая в экстремистскую деятельность новых членов. В ходе обысков по месту проживания у подсудимого также изъята запрещенная литература», – утверждают в ФСБ.
По данным ведомства, фигурант дела признал вину. Дело расследовалось по статье российского уголовного кодекса «о призывах к экстремистской деятельности».
Подтверждения данной информации из других источников нет, имя и фамилия осужденного в ФСБ не называют, комментарии севастопольца или его защиты отсутствуют.
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