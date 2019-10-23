Замминистра обороны России Дмитрий Булгаков во вторник, 23 октября, проверил ход восстановления подземного хранилища горюче-смазочных материалов в оккупированном Крыму.

Его планируют ввести в эксплуатацию 1 декабря, об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, передают Новости Крыма.

Согласно информации, подземное сооружение было построено в 70-х годах прошлого столетия. «За прошедшее время оно пришло в негодность и не отвечало современным требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности», – говорится в сообщении.

Замминистра обороны России отметил, что при восстановлении хранилища применялись современные оборудование и материалы, изготовленные в России по программе импортозамещения.

«В составе комплекса работ на объекте выполнены ремонт железобетонных оснований, устройство систем антикоррозийной защиты, обшивка стенок резервуара новым листовым металлом, а также установлены новые системы пожаротушения, насосно-фильтрационное оборудование, заменен технологический трубопровод, оборудована система современной комплексной безопасности», – рассказал Булгаков.