Оккупанты, в захваченной после аннексии Крыма винодельческом предприятии «Массандра» на «первом винном конкурсе имени Льва Голицына» ждут гостей из Великобритании, США, Франции, Германии, Финляндии и других стран.

Как сообщает пресс-служба предприятия, конкурс пройдет 24 и 25 октября, пишут Новости Крыма.

По словам гендиректора «Массандры» Янины Павленко, на участие в конкурсе принято около 400 образцов, они представляют виноделие России, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Армении, Австралии, Израиля, Македонии, Марокко, Абхазии, Болгарии, Грузии, Молдовы, Чили, ЮАР и других стран.

В рамках конкурса будут выбраны лучшие российские вина в семи номинациях: «Лучшее красное вино», «Лучшее белое вино», «Лучшее игристое (шампанское) – классическое», «Лучшее игристое (шампанское) – резервуарное», «Лучшее природно-сладкое вино», «Лучшее ликерное вино», «Лучшее коллекционное вино».

Гендиректор «Массандры» утверждает, что в Крым на конкурс приедет британский телеведущий Оз Кларк. Он будет одним из членов жюри.