Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» учился уничтожать беспилотные летательные аппараты
|09:00 24.10.2019
|Крым
Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» провёл плановое учение по противовоздушной обороне с отработкой элементов по обнаружению и отражению ударов низколетящих малогабаритных воздушных целей условного противника.
Роль воздушного противника выполняли подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) из состава Черноморского флота, базирующиеся на Крымском полуострове, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По замыслу учения, расчёты ПВО корабля, выполнявшего задачи по предназначению в акватории Чёрного моря, обнаружили множественные малоразмерные неопознанные цели, классифицированные как БпЛА. По команде средства ПВО фрегата были приведены в готовность к применению.
После идентификации объектов как «противник», беспилотные аппараты были условно уничтожены средствами противовоздушной обороны корабля.
Учения по отражению БпЛА условного противника регулярно проводятся корабельными соединениями и береговыми воинскими частями Черноморского флота во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.
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