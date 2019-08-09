Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» провёл плановое учение по противовоздушной обороне с отработкой элементов по обнаружению и отражению ударов низколетящих малогабаритных воздушных целей условного противника.

Роль воздушного противника выполняли подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) из состава Черноморского флота, базирующиеся на Крымском полуострове, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По замыслу учения, расчёты ПВО корабля, выполнявшего задачи по предназначению в акватории Чёрного моря, обнаружили множественные малоразмерные неопознанные цели, классифицированные как БпЛА. По команде средства ПВО фрегата были приведены в готовность к применению.

После идентификации объектов как «противник», беспилотные аппараты были условно уничтожены средствами противовоздушной обороны корабля.

Учения по отражению БпЛА условного противника регулярно проводятся корабельными соединениями и береговыми воинскими частями Черноморского флота во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.