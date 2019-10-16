Молодые летчики армейской авиации авиабазы Эребуни в Армении отработали перебазирование на запасной аэродром Ширак в Гюмрийском военном гарнизоне в ходе выполнения полетных заданий.

После зарядки боекомплекта экипажи звена десантно-штурмовых вертолетов Ми-8МТВ совершили взлет, на предельно малой высоте преодолели систему противовоздушной обороны, выполнили пуски управляемых ракет, стрельбы из авиационных пушек по мишеням на межвидовом полигоне Баграмян, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Подразделения охраны военного аэродрома Ширак во взаимодействии с аэромобильными группами защитили аэродром во время посадок вертолетов, отразив атаку диверсионной разведывательной группы условного противника.

В выполнении полетных заданий принимали участие около 100 военнослужащих из числа летчиков, разведчиков и инженерно-технического состава, было задействовано около 50 единиц специальной и авиационной военной техники.

Пресс-служба также сообщает, что в ходе совместного российско-армянской тренировки по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны (ПВО) подразделения противовоздушной обороны российской военной базы и Минобороны Армении отразили воздушное нападение условного противника и прикрыли аэродромы базирования авиации от воздушного удара.

Авиационные средства условного противника имитировали экипажи оперативно-тактической авиации, которые осуществляли маневрирование в воздухе, использовали комплексы радиопомех, выполняли полет в плотных строевых порядках.

Были задействованы истребители МиГ-29, вертолеты Ми-8МТВ и Ми-24П, штурмовики Су-25, выполнявшие полет на предельно малых высотах и на высотах свыше 10 тыс. м.

Около 50 воздушных целей, приближающихся к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны ЮВО, были своевременно обнаружены и перехвачены до пересечения условной воздушной границы Армении.

К совместной тренировке по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны было привлечено около 300 военнослужащих и задействовано более 50 единиц наземной и авиационной военной техники.